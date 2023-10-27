 

В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10.2023, 19:33, Разное
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон «О языках в Республике Казахстан», которые предусматривают полный отказ от кириллицы до 2028 года.

Согласно новым нормам, в течение ближайших пяти лет русский и казахские языки будут переведены на латиницу.

– Эта мера призвана не только укрепить межнациональную дружбу, но и позволит нам теснее сотрудничать с Европой и Америкой. Уверен, что потомки скажут нам спасибо за отказ от морально устаревшей кириллицы в пользу передовой латиницы, – рассказал Токаев.

План языковой реформы предусматривает несколько этапов. До конца 2024 года Академия наук Казахстана разработает стандарты по использованию латиницы для русского языка. Как написал в своём Telegram-канале профессор Международного университета Астаны Алихан Букейханов, учёные хотят использовать буквы польского и чешского алфавитов.

– Буквы Ж, Ч, Щ и другие имеют уже устоявшееся написание у поляков и чехов, поэтому мы не видим смысла изобретать велосипед при конвертации русского языка. Уверен, что русскоязычные казахстанцы оценят наш почин по их интеграции с передовыми странами, – пишет профессор.

В 2025-2026 гг. на латиницу перейдут все государственные учреждения, а начиная с 2028 года, кириллица будет запрещена для использования в публичных местах, в том числе в СМИ и рекламе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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