 

Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

27.10.2023, 19:30, Разное
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Микроинфаркт – это сердечное заболевание, которое, несмотря на свое название, не столь серьезно, как классический инфаркт. Тем не менее он также требует немедленного вмешательства и внимания со стороны врачей. Об этом заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Микроинфаркт характеризуется появлением небольших участков некроза в сердце, вызванных нарушением кровообращения. Несмотря на то, что это состояние редко приводит к смерти, оно серьезно влияет на качество жизни и может существенно сократить ее продолжительность.

Один из основных признаков микроинфаркта – боль в груди, распространяющаяся на область сердца и за грудину. Если появляются подобные симптомы, то это может свидетельствовать о проблемах с коронарными артериями.

Кроме боли в груди микроинфаркт может сопровождаться следующими симптомами:

– Общим дискомфортом;
– Слабостью;
– Ощущением тяжести в грудной клетке.

Если человек замечает у себя эти состояния, важно немедленно обратиться к врачу и провести проверку сердечно-сосудистой системы. Своевременная диагностика и лечение могут спасти от серьезных осложнений.


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