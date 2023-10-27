Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

Микроинфаркт – это сердечное заболевание, которое, несмотря на свое название, не столь серьезно, как классический инфаркт. Тем не менее он также требует немедленного вмешательства и внимания со стороны врачей. Об этом заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Микроинфаркт характеризуется появлением небольших участков некроза в сердце, вызванных нарушением кровообращения. Несмотря на то, что это состояние редко приводит к смерти, оно серьезно влияет на качество жизни и может существенно сократить ее продолжительность.

Один из основных признаков микроинфаркта – боль в груди, распространяющаяся на область сердца и за грудину. Если появляются подобные симптомы, то это может свидетельствовать о проблемах с коронарными артериями.

Кроме боли в груди микроинфаркт может сопровождаться следующими симптомами:

– Общим дискомфортом;

– Слабостью;

– Ощущением тяжести в грудной клетке.

Если человек замечает у себя эти состояния, важно немедленно обратиться к врачу и провести проверку сердечно-сосудистой системы. Своевременная диагностика и лечение могут спасти от серьезных осложнений.