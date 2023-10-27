Мнение: Роботы вместо мигрантов, запрет видеокарт и титаново-никелевая зависимость

1. За проблему дефицита рабочих рук взялись с неожиданной стороны — власти завозят в страну роботов (ссылка):



На роботизацию производства в России выделили 300 миллиардов рублей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава ведомства рассказал о значительном увеличении использования робототехнических систем на предприятиях. Он также отметил, что бюджет на развитие отрасли уже сформирован.

«Это беспрецедентный объем для этой отрасли, 300 миллиардов рублей до 2030 года», — проинформировал Мантуров, добавив, что по масштабу задача сравнима с проектом по развитию фармацевтической отрасли.

Напомню, что отечественная фармацевтика в последнее десятилетие бурно растёт, там государственные влияния явно пошли на пользу: задача по ликвидации технологического отставания в целом решена, по большинству ключевых позиций достигнута лекарственная безопасность России (обеспеченность граждан самыми востребованными и жизненно важными лекарствами собственного производства).

Напомню также, что в области военной робототехники дела у нас обстоят отлично. Поэтому шансы на массовое внедрение роботов в промышленность тоже есть, тем более, что заводы в России роботов уже давно используют, просто пока что не массово.

2. США попытались запретить поставки современных видеокарт в Китай и Россию, чтобы затормозить разработку искусственного интеллекта в наших странах (ссылка 1, ссылка 2):

Чтобы Китаю вообще ничего не досталось. США собираются запретить поставки в Поднебесную ускорителей Nvidia, созданных специально для Китая. <…>

В своё время США ограничили поставки новейших ускорителей Nvidia в Китай, из-за чего Nvidia создала специальные урезанные версии: A800 и H800. И вот теперь США взялись и за эти модели.

Министерство торговли США объявило, что планирует ограничить продажу Китаю и этих карт для искусственного интеллекта. Речь идёт о запрете поставок в том числе и ускорителей A800 и H800. Под запрет также могут попасть и продукты AMD и Intel, но на этот счёт пока подробностей нет. Судя по всему, ограничивать будут не по моделям, а по определённым параметрам: производительности и показателю TFLOPS на кв мм.

Как сообщает CNBC, целью ограничений США является предотвращение доступа Китая к передовым полупроводниковым продуктам, которые могут способствовать прорывам в области искусственного интеллекта, особенно в военных целях. Само собой, сейчас на рынке это в первую очередь ускорители Nvidia.

Обновленные антикитайские санкции США могут стать причиной сложностей с поставками игровых ускорителей в Россию.

Вчера стало известно, что в списке запрещенных ко ввозу в Китай видеокарт также оказалась RTX 4090. И, хотя журналисты утверждают, что это касается только корпоративного сегмента, купить топовый игровой ускоритель в магазинах Китая пока не представляется возможным. Аналогичные проблемы могут возникнуть и у российских геймеров.

В опубликованном постановлении SEC о новых правилах экспортного контроля содержится не только список запрещенных ко ввозу в Китай видеокарт, но также список стран, которые аналогичным образом будут подвергаться экспортным ограничениям. Точнее, регулятор назвал группу стран, в число которых входят Россия, Беларусь, Казахстан и даже ОАЭ.

Хотя поставки видеокарт в перечисленные страны не запрещаются напрямую, для этого понадобится получить экспортную лицензию США. Это как раз и есть та самая сложность, которая может повлиять на доступность игровых видеокарт в России.

Пока что США не определились с запретом полностью, и RTX 4090 снова вычеркнули из списка запрещённых (ссылка). Полагаю, причина робости США в том, что микропроцессорная отрасль в Китае быстро развивается, и ограничение торговли только приближает создание китайских аналогов американских видеокарт.

3. Тем временем зависимость Европы поставок критически важных материалов из России остаётся высокой (ссылка):



Европейские компании все еще активно покупают титан, никель и другие товары у фирм, близких к Кремлю.

Об этом сообщает расследовательский проект Investigate Europe со ссылкой на данные Евростата и Европейского объединенного исследовательского центра. Центр пишет, что сделки происходят, несмотря на 11 пакетов принятых Евросоюзом санкций, направленных на блокирование российского сырья, включая нефть, уголь, сталь и древесину.

С марта 2022 года по июль этого года европейские компании импортировали из России критически важное сырье на сумму 13,7 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата. При этом в период с января по июль 2023 года поступило металлов более чем на 3,7 млрд евро, в том числе никеля — на 1,2 млрд евро. По оценкам Центра европейской политики, до 90 процентов некоторых видов никеля, используемых в Европе, поступает от российских поставщиков.