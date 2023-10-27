Мнение: О 608-м днище… За что Европа так невзлюбила украинцев?

Раньше про такое говорили — «показали своё истинное лицо». Или, как вариант, «гнилое нутро». Теперь говорят короче и ярче: «вскрылись».

Европейские чиновники, парламентарии, а главное — лидеры, сторонники общечеловеческих ценностей и либеральных идей, именно что вскрылись прямо сейчас. Ничуть не стесняясь, публично, буквально в прямом эфире. Причём с полной убеждённостью в собственной правоте, хотя там в большинстве — сплошь «левота».

Лидеры Евросоюза призвали Израиль приостановить операцию в Газе в целях «создания гуманитарных коридоров», чтобы доставить в сектор необходимую помощь. Такую резолюцию лидеры #ЕС одобрили на саммите в Брюсселе в четверг. «Европейский Союз выражает самую серьёзную озабоченность усугубляющейся гуманитарной ситуацией в Газе и призывает к постоянному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу и помощи, чтобы она доходила до всех нуждающихся благодаря всем необходимым мерам, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд», — говорится в заявлении саммита.

Накануне Израиль активно возражал против принятия любых резолюций, призывавших к прекращению огня и гуманитарным паузам, настаивая, что ХАМАС непременно воспользуется этой возможностью в своих целях и в результате ситуация для мирных жителей только ухудшится. Но в Европе его не услышали. А позиция европейских либералов по поводу нового витка арабо-израильского конфликта остаётся двойственной. На протяжении последних недель страны Европейского Союза отчаянно пытались сформулировать общую позицию по поводу войны Израиля и ХАМАС. Но Германия, Австрия, Венгрия и Чехия выразили безоговорочную поддержку Тель-Авива, тогда как Испания и Ирландия высказывались в том числе в защиту палестинцев. И хотя на саммите удалось отклонить их призыв к «прекращению огня», заменив на эвфемизм «гуманитарные паузы», главное в тексте осталось. «Европейский Союз будет тесно сотрудничать с партнёрами в регионе для защиты гражданского населения, оказания ему помощи и облегчения доступа к еде, воде, медицинской помощи, топливу и жилью», — говорится в резолюции.

С одной стороны, всё прекрасно и правильно. Гражданское население, по возможности, не должно страдать от последствий военных операций, даже если те преследуют самые благие цели. С другой стороны, — поправьте, если ошибаюсь, — я что-то не слышал о Евросоюза призывов к ВСУ по поводу «гуманитарных пауз» с целью доставки продовольствия и медикаментов жителям, например, Донбасса. А ведь регулярные прилёты по Донецку длятся уже почти 10 лет. И после 24.02.2022 их интенсивность только возросла.

Тут нужно отметить, что жителей того же Донбасса и других «новых территорий» нынешние европейские лидеры, отвергая сам посыл о «воссоединении», «вхождении», etc, по факту также считают… украинцами. То есть, это не позиция «русских не жалко», а нечто совсем иное. Ибо не жалко, с точки зрения европейского права, тех же граждан Украины, пусть и вынужденно получивших российские паспорта.

Ещё раз подчеркну: совершенно не важно, каков правовой статус этих людей по российскому законодательству. Важно, что именно европейские законы относят их всех к украинским гражданам, отвергая само вхождение новых территорий в состав РФ. И вот в защиту гуманитарных прав этой категории украинцев не звучит от европейских политиков ни слова. Типа «не жалко», да.

Ну и точно также, несмотря на время от времени появляющиеся в западной прессе душераздирающие истории о выживании граждан, которых киевское правительство «забыло» эвакуировать подальше от линии боевого соприкосновения, нет от европейцев никаких призывов к «гуманитарным коридорам» хотя бы для вывоза этих людей в более безопасные места. И уж тем более не слышно за эти 600+ дней и ночей слов о прекращении огня, необходимости поиска мира путём переговоров, важности сохранения жизней людей. Только — «поражение России на поле боя» плюс огромные траты на продолжение конфликта. То есть, и эту категорию украинцев тоже «не жалко».

А вот палестинцев, наоборот, «очень жалко». Оттого и уже на третьей неделе войны Израиля против ХАМАС — громкий призыв европейских политиков спасти жителей сектора Газа (но не путём эвакуации в #ЕС, заметим в скобках).

Вполне логичный вопрос: чем же украинцы — хоть промосковские, хоть прокиевские — насолили всем этим «гуманным» и «цивилизованным» европейцам? За что адепты либеральных ценностей с ними так негуманно?

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