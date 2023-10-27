Рупор кремлевской пропаганды: Покушение на Царева

В Ялте совершено покушение на Олега Царева.

Царев госпитализирован с пулевыми ранениями. В больницу был доставлен с большой кровопотерей. Состояние тяжелое.

Покушение произошло в районе пансионата, где жил Царев. Серьезной охраны у него не было.

По факту покушения заведено уголовное дело.

Разыскивают сторожа, который может быть причастен к покушению.

PS. СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны террористическими организацияями.

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