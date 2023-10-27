Рупор кремлевской пропаганды: Покушение на Царева
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В Ялте совершено покушение на Олега Царева.
Царев госпитализирован с пулевыми ранениями. В больницу был доставлен с большой кровопотерей. Состояние тяжелое.
Покушение произошло в районе пансионата, где жил Царев. Серьезной охраны у него не было.
По факту покушения заведено уголовное дело.
Разыскивают сторожа, который может быть причастен к покушению.
PS. СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны террористическими организацияями.
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Источник: Colonel Cassad
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