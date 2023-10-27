 

Врач Мухаметов: привычное функционирование кишечника может измениться из-за рака

27.10.2023, 18:20, Разное
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Врач-хирург Ильдус Мухаметов подчеркнул важность раннего обнаружения колоректального рака, заболевания, которое развивается в толстой и прямой кишке. Он отметил, что оно успешно лечится на ранних стадиях, но симптомы могут легко быть незаметны или недооценены пациентами. Поэтому важно быть внимательными к изменениям в работе кишечника, которые могут свидетельствовать о наличии этой опасной болезни.

Изменения в привычном функционировании кишечника, такие как более частые посещения туалета, диарея или запоры, могут быть первыми сигналами. Другие симптомы включают стойкий дискомфорт в животе, спазмы, вздутие, ощущение неполного опорожнения кишечника во время дефекации и наличие крови на туалетной бумаге или в стуле. На более поздних стадиях болезни могут возникнуть похудение, потеря аппетита, головокружение, обмороки и проблемы с концентрацией.

Также важно отметить, что аденомы и полипы, появляющиеся в толстой кишке, могут быть предшественниками колоректального рака. Колоноскопия, рекомендуемая начиная с 50 лет в профилактических целях, позволяет выявить эти новообразования и предотвратить развитие опасной болезни.


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