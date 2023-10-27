 

Набрался наглости: затейник Хабенский хочет хулиганить

27.10.2023, 18:10, Разное
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Знаменитому Московскому Художественному Театру вчера исполнилось 125 лет: торжественность обстановки чувствовалась даже за пределами здания. Праздновать символическую дату начали с самого утра — стартовало мероприятие с вручения специальных значков: Константин Хабенский лично вручил маленьких “Чаек” заслуженным работникам театра.

Значки, кстати, выполнены из драгметаллов, и чем больше заслуги сотрудника Мельпомены, тем дороже материал. Всего таких “Чаек” было вручено 40 штук. Гвоздь программы однако состоялся вечером: театр представил новую постановку Дениса Азарова под названием “9 ряд, 10, 11 место”. Спектакль был создан специально к памятной дате по сценарию Юлии Поспеловой и посвящен истории МХТ: среди персонажей есть даже знаменитые театралы Станиславский и Немирович-Данченко.

Спектакль представляет собой довольно смелую фантазию на историческую тему — затейник Константин Хабенский, можно сказать, набрался наглости и прямо это признает, подчеркивая, что такое прочтение доставляет ему истинное удовольствие. Любопытно, что звезда фильма “Географ глобус пропил” сыграл не своего коллегу из прошлого (то есть Станиславского), а простого рабочего сцены.

“Сегодня мы делаем хулиганские вещи”, — отметил актер. — Набравшись наглости зарождаем новые традиции”.

Немировича-Данченко, кстати говоря, на котором лежала в том числе скучная бумажная работа звездного театра, сыграл Михаил Пореченков. Ждем с нетерпением, когда о результатах “хулиганства”, которое пообещал Константин Хабенский, напишут театральные критики.


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