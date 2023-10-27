 

Мнение: Кто берут в контрактники?

27.10.2023, 17:54, Разное
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Глава администрации Пестречинского района Татарстана Ильшат Кашапов доложил читателям своего telegram-канала, что провел «совещание в Пестречинском отделение судебных приставов по вопросам отправки желающих лиц на службу по контракту».

Мол, «у 740 человек мужского пола с 18 до 65 лет имеются разные виды задолженности», а «при заключении контракта на военную службу данные задолженности приостанавливаются».

Доложил глава района и о совещании в колонии ИК-3.

Дословно:    «Провел совещание в Исправительной колонии №3, которая находится в с.Пановка, по вопросам отправки желающих лиц на службу по контракту.

Для заключения контракта необходимо обратиться в военный комиссариат Пестречинского муниципального района….

Как говорит Владимир Владимирович Путин: «Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях».


Скриншоты отсюда.

Задумался. А нет ли тут дискредитации армии? Почему глава района ищет контрактников среди должников и осужденных? Вроде бы в военкоматах и так очереди из жаждущих бить неофашистов и бандеровцев?

Источник: Ирек Муртазин


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