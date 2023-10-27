Ведущий эксперт-арабист из Telegram натравил ХАМАС на учительницу, не отпустившую его с урока для комментария телевидению

Самый авторитетный эксперт по Ближнему Востоку из Telegram, автор канала «Злой арабист» (а также автор легендарных лент «ПЯТКИН Z» и «Кремлёвский эпидемиолог») задержан в Москве по обвинению в координации террористической атаки в Российской Федерации.

Установлено, что 14-летний эксперт воспользовался своим сетевым влиянием для организации джихада в отношении его классной руководительницы.

Конфликт между молодым человеком и педагогом возник 9 октября. Во время урока русской литературы она не дала ему выйти и даже закрыла дверь на ключ. В результате он не смог дать интервью телеканалу о нарастающей роли «Хезболлы» в ближневосточном конфликте. Спустя неделю классный руководитель обнаружила в ящике стола на работе свиной пятак, подброшенный некой «Бригадой освобождения школы №1988», а ещё спустя день у неё дома прогремел взрыв – в окно влетела крупная петарда, по форме напоминающая кустарные ракеты «Кассам» палестинского сопротивления.

Как оказалось позже, школьник неоднократно призывал к джихаду в отношении педагога через свои Telegram-каналы и в итоге нашёл сочувствующих. Все обстоятельства преступления ещё устанавливаются, но известно, что к нему причастен один из палестинских дипломатов, работающих в московском «Доме ХАМАС». Привлечь его к ответственности не представляется возможным, равно как и выслать (из-за отсутствия прямого сообщения с Палестиной), поэтому учительнице на всякий случай посоветовали самой покинуть Россию.

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