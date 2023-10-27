 

Набиуллина заявила о готовности регулятора в дальнейшем снова поднять ставку

27.10.2023, 17:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После заседания совета директоров регулятора, председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции объявила о готовности Центробанка к дополнительному повышению ключевой ставки. Сегодня регулятор увеличил ее с 13% до 15%. Главными факторами, влияющими на это решение, стали уровень инфляции и ожидания населения относительно инфляции.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, госпожа Набиуллина заявила: “На последних заседаниях мы увеличивали ключевую ставку существенно и готовы сделать это снова, если не увидим устойчивого снижения инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий”.

Она также подчеркнула, что поддержание высокой ставки поможет избежать усугубления инфляции. Снижение ставки, согласно главе Центробанка, может быть рассмотрено в 2024 году, после достижения поставленных целей. Эльвира Набиуллина также заявила, что в следующем году регулятор ожидает снижение инфляции до уровня 4-4,5%. Этого, по ее мнению, можно достичь за счет ужесточения денежно-кредитной политики.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

27.10 / Он признался: почему Чумаков почувствовал себя виноватым перед дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика