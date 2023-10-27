Набиуллина заявила о готовности регулятора в дальнейшем снова поднять ставку

После заседания совета директоров регулятора, председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции объявила о готовности Центробанка к дополнительному повышению ключевой ставки. Сегодня регулятор увеличил ее с 13% до 15%. Главными факторами, влияющими на это решение, стали уровень инфляции и ожидания населения относительно инфляции.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, госпожа Набиуллина заявила: “На последних заседаниях мы увеличивали ключевую ставку существенно и готовы сделать это снова, если не увидим устойчивого снижения инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий”.

Она также подчеркнула, что поддержание высокой ставки поможет избежать усугубления инфляции. Снижение ставки, согласно главе Центробанка, может быть рассмотрено в 2024 году, после достижения поставленных целей. Эльвира Набиуллина также заявила, что в следующем году регулятор ожидает снижение инфляции до уровня 4-4,5%. Этого, по ее мнению, можно достичь за счет ужесточения денежно-кредитной политики.