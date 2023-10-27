 

Депутат Сайгидпаш Умаханов раскритиковал отказ кабмина списать Дагестану долги по кредитам

27.10.2023, 17:09, Разное
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В начале октября правительство РФ утвердило список регионов, которые будут освобождены от долгов по бюджетным кредитам, исходя из налоговых доходов, полученных от инвестиционных проектов в 2022 году. Однако депутат Госдумы от “Единой России” Сайгидпаша Умаханов выразил свое недовольство тем, что Дагестан был исключен из этого списка, несмотря на то, что республика активно развивает свою инфраструктуру и реализует важные инвестиционные проекты.

Согласно Умаханову, механизм прощения долгов по бюджетным кредитам уже успешно применяется к регионам, которые активно инвестируют в приоритетные отрасли, такие как сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, а также жилищное и дорожное строительство. По его мнению, исключение Дагестана из этого списка является неоправданным решением, и он предполагает, что федеральное правительство может рассмотреть возможные нарушения условий реструктуризации долга в республике.

Умаханов также отметил, что последний раз Дагестану списывали долги при президенте Муху Алиеве, который возглавлял регион в 2006-2010 годах.

В список регионов, которым будет прощен долг, вошли регионы: Башкирия, Татарстан, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский и Пермский края, а также Астраханская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая и Томская области. Общая сумма прощенных долгов для них превысит 8,2 миллиарда рублей. Это решение поможет снизить долговое бремя региональных бюджетов и выделить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов.


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