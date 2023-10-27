 

Вот в чем дело: названа реальная причина пребывания Пугачевой за границей

27.10.2023, 17:00, Разное
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Судя по всему, Алла Пугачева пребывает в довольно скверном настроении из-за того, что вынуждена была покинуть дом — по сути, оба дома. Однако артистка готова пойти на все, чтобы оградить от неприятностей своих детей. Пока Россия проводит спецоперацию, а Израиль находится в состоянии военного конфликта, Алла Пугачева искренне переживает, что в обеих странах на ее отпрысков могут свалиться серьезные проблемы.

Ее подруга Любовь Аксенова объяснила, почему Примадонна никому не расскажет о своем истинном местонахождении: портниха уверена, что на имени Аллы Пугачевой очень многие хотят заработать и обязательно используют факт ее отъезда.

“Алла никому и не скажет, где она и как она. И правильно делает: любителей поживиться на ней очень много”, — отмечает Аксенова.

Автор многочисленных нарядов Примадонны подчеркнула, что на самом деле Алла Пугачева очень хочет обратно в Россию. Ходят слухи, что вернуться ей не разрешает супруг, но реальная причина, по которой артистка не возвращается на родину – это дети, дала понять Аксенова.

Отметим, что некоторые люди из круга общения певицы в качестве ее местонахождения называют Кипр — по их словам, Алла Пугачева никуда не уедет с острова, пока не закончатся боевые действия в Израиле. Тем не менее, фактов, доказывающих пребывание звезды именно в этой стране, пока нет.

Аксенова настаивает, что обрывать связи с родной страной Примадонна не намерена — несмотря на то, что покинула ее после всем известных событий, начавшихся 24 февраля прошлого года. Алла Пугачева по-прежнему поддерживает общение со всеми своими друзьями, которые не захотели уезжать из России.

Следует отметить, что звездная пара покинула страну именно по инициативе мужа-иноагента Максима Галкина*. И у него, и у певицы есть гражданство Кипра — с паспортом этого государства можно жить в любой стране ЕС. Пародист сейчас находится в туре по Европе, Алла Пугачева же, очевидно, присматривает за детьми в шикарных кипрских апартаментах, которые приобрела вместе с Галкиным* несколько лет назад.

* – Признан в РФ иноагентом по решению Минюста.


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