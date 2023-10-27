 

Красивая свадьба: счастливая вдова Этуша показала видео из ЗАГСа с молодым женихом

27.10.2023, 17:00, Разное
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Елена Этуш – третья жена актера любимого миллионами Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова…

Сегодня она многое делает для увековечивания памяти о своем великом муже – актере театра и кино, педагоге Владимире Этуше. Ее стараниями появилась мемориальная доска на доме в Гранатном переулке, был установлен красивый монумент на могиле актера на Новодевичьем кладбище.

Автором высокохудожественных доски и памятника вдова выбрала молодого талантливого скульптора Филиппа Трушина. А 27 октября он сочетался законным браком. И Елена Этуш – среди почетных гостей на грандиозном свадебном торжестве. Она показала видео с этим молодым женихом.

“Новость часа! Наш замечательный скульптор Филипп Трушин только что сочетался законным браком. Прекрасную невесту зовут Ольга. Поздравляем молодых!”, – написала счастливая вдова на странице в социальной сети. Горько! Совет да любовь молодым!


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