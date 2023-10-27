 

Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной и призвал разработать «план Б»

27.10.2023, 16:50, Новости дня
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Все знают об этом, но не решаются сказать вслух: стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Предложения по выделению средств для Украины он считает недостаточно проработанными и не видит причин, по которым Венгрия должна направлять деньги налогоплательщиков для помощи Киеву. Вместо этого Орбан призывает разработать план Б и оценить его стоимость.


AP

Стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась, и блоку следует создать план Б, потому что украинцы не победят в прямом противостоянии, как пишет Agenzia Nova, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брюсселе.

По его словам, сейчас идёт большой спор, особенно по поводу поддержки Украины, и он не видит причин, по которым Венгрия должна направлять деньги налогоплательщиков для помощи Киеву. Орбан видит более серьёзную проблему в том, что стратегия Брюсселя по направлению денег и военной помощи Украине для борьбы с Россией провалилась.

«Сегодня все знают, но не решаются сказать вслух о том, что эта стратегия провалилась. Очевидно, что она не сработает… украинцы не победят на линии фронта, — заявил он, добавив, что необходим план Б и оценка его стоимости. — Как только мы узнаем, сколько это стоит, мы сможем разделить это бремя между собой».

Ожидается, что в декабре ЕС примет решение о пересмотре многолетних финансовых рамок на 2021—2027 годы, которые и так уже трещат из-за чрезвычайных расходов во время пандемии  коронавируса и после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году.

Среди предложений, представленных на рассмотрение: увеличение взносов стран-членов в общую казну, чтобы выделить €50 миллиардов Украине и потратить ещё €15 миллиардов на иммиграцию. Другое предложение предусматривает выделение €20 миллиардов в качестве военной помощи Украине.

«Мы пришли к выводу, что это предложение не было должным образом проработано и не подходит для создания основы для серьёзных переговоров, поэтому мы его отклонили, — отметил Орбан. — Это была большая битва, особенно по украинскому вопросу».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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