 

Мнение: О потрясающем продолжении известной истории… Женщина всегда права?

27.10.2023, 16:35, Разное
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Один американский политик-республиканец любил рассказывать, как он за пять минут сагитировал дочку соседей-демократов стать убеждённым членом GOP. Эта #история широко разошлась по многим пабликам и добралась до России, так что, вполне возможно, вы её слышали. Беда в том, что рассказчик умолчал о самом интересном.

И неспроста. Самая «мякотка» была в том, что…

…девочка-подросток загнала в тупик матёрого #политика. Причём безо всяких жалоб на abuse и sexual harrasement.

В рамках пятничной рубрики #пробаб вернём правду и восстановим справедливость!

Свои воспоминания #мужчина любил излагать так.

«Однажды в гостях у своих соседей-демократов, я спросил у их 15-летней дочки, кем бы она хотела стать, когда вырастет.
— Президентом #США! — убеждённо ответила девочка.
— Вау! — сказал я, — Достойная цель. А что ты в первую очередь сделаешь, когда станешь президентом?
— Я дам крышу над головой и еду всем бездомным, — заявила та.
Её родители, убеждённые демократы, присутствующие при этом диалоге, просто сияли.
— Достойная цель, — признал я. — Но для этого совсем не обязательно ждать, пока ты станешь президентом. Давай-ка ты расчистишь лужайку позади моего дома, прополешь все сорняки, подрежешь траву и цветы, а я тебе за это заплачу 50 долларов. Потом мы пойдём с тобой к супермаркету, где постоянно болтается бездомный парень и клянчит подаяние, а ты ему отдашь эти #деньги, чтобы он мог купить себе еду и крышу над головой

Девочка на несколько секунд задумалась… потом посмотрела мне прямо в глаза и спросила:
— А почему бы этому бездомному парню самому не сделать всю эту работу, чтобы получить 50 долларов?
— Добро пожаловать в Республиканскую Партию, моя крошка, — улыбнулся я».

На этом месте политик тоже широко улыбался, заново переживая свой триумф, и после паузы добавлял:
«— С тех пор её родители со мной не разговаривают».

К сожалению, он каждый раз «упускал» ещё один нюанс. Девочка была пусть и наивной, но смышлёной. Поэтому после приглашения стать республиканкой она подумала ещё немного и произнесла:
— ОК, мистер, я всё поняла. Но давайте мы все вместе прямо сейчас пойдём к тому супермаркету, найдём этого бездомного парня и Вы немедленно предложите ему работу садовника за 1500 долл. в месяц после налогов, оформите, как и положено, MediCare, а также позволите немного пожить у вас, пока он не найдёт себе жильё по средствам. Ну что, пойдём?

Как вы думаете, что ей ответил политик?

И почему её родители с тех пор с ним не разговаривают?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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