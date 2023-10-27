Врач Машкова рассказала про злокачественное перерождение травмированных родинок

Родинки, или невусы, могут быть не только безобидными, но и содержать раковые клетки, что делает наблюдение за ними особенно важным. Ольга Машкова, специалист в области дерматологии и онкологии, отметила, что около трети всех случаев меланомы, самой агрессивной формы рака кожи, происходят из изменяющихся родинок.

Травмы родинок являются одним из факторов, способствующих их злокачественному перерождению. Врач Машкова подчеркивает, что основной опасностью является возможность превращения травмированных родинок в раковые новообразования.

По совету специалиста, в случае случайной травмы родинки, важно немедленно обработать рану антисептиком, таким как хлоргексидин, и затем обратиться к медицинскому специалисту для проведения необходимого обследования. Кроме того, если родинка на теле начинает менять форму или цвет, это также может быть признаком проблемы.

Машкова подчеркивает, что в случае воспаления родинки, изменения ее границ или наличия болезненных ощущений, важно незамедлительно пройти обследование, чтобы исключить или подтвердить наличие меланомы. Раннее выявление этого заболевания повышает шансы на успешное лечение.