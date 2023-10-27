 

Люблю тебя и каждый день думаю: кому Игорь Николаев оставил послание

27.10.2023, 15:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В отличие от некоторых других звезд, исполнителя хита “Выпьем за любовь” нельзя назвать активным пользователем социальных сетей. Шансонье крайне редко рассказывает в блоге о своей жизни и делится с поклонниками личными снимками. Лишь особые случаи, как сегодня, могут вынудить Игоря Николаева заглянуть на просторы Интернета.

Неожиданно для подписчиков певец вышел на связь в Сети. Знаменитый музыкант опубликовал в блоге краткий, но трогательный пост, в котором оставил послание для одной из своих любимых женщин.

“Люблю тебя и каждый день думаю о тебе!” – написал в социальных сетях Игорь Николаев.

Женщиной, которой артист публично признался в любви, оказалась его старшая дочь Юлия. Не секрет, что наследница певца с юных лет живет в Америке и не может навещать отца так часто, как ей бы хотелось. К счастью, несмотря на расстояние, родственникам удается сохранять крепкую связь. И сегодня Игорь Николаев в очередной раз это продемонстрировал.

В своем посте исполнитель отметил, что его наследница отмечает красивую дату. Однако уточнять, что дочке исполнилось 45 лет, не стал. Вместо этого Николаев пожелал имениннице здоровья и гармонии как с самой собой, так и с окружающим миром. Кроме того, певец поделился несколькими снимками из семейного архива. На некоторых из них Юлию запечатлели вместе с младшей сестренкой Вероникой.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Юлия Проскурякова заявила о другой женщине Игоря Николаева.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

27.10 / Он признался: почему Чумаков почувствовал себя виноватым перед дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика