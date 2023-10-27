 

“Все мы не вечны”: появилась новость об Алферовой на кладбище

27.10.2023, 15:48, Разное
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Ксения Алферова – одна из самых известных российских актрис. Она появилась на свет и выросла в звездной семье, поэтому была вынуждена находиться под пристальным вниманием публики едва ли не с пеленок. Но несмотря на свою публичность, артистка, прежде всего, обычный человек. Поэтому Ксению Алферову можно увидеть не только в кино и на красных дорожках, но и в самых неожиданных местах.

Сегодня, например, появилась новость об актрисе на кладбище. Знаменитость опубликовала в социальных сетях ролик, в котором рассказала о своем визите в место последнего пристанища каждого человека. Звезда поделилась, что посетила
часовню Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Оказалось, поход в такое печальное, на первый взгляд, место вызвал у артистки светлые эмоции.

Ксения Алферова призналась, что в детстве, как и многие дети, боялась кладбищ. Однако с возрастом ее отношение к ним сильно изменилось. Теперь артистка считает, что там царит особенная атмосфера и “вечная тишина”. Кроме того, знаменитость отметила красоту природы вокруг и поделилась своим философским мнением по поводу подобных мест.

“Надо достойно прожить ту жизнь, которая нам здесь дана, но не бояться и знать, что все мы не вечны. Кладбище напоминает о том, что жизнь очень скоротечна”, – поделилась своими мыслями Алферова.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Ксения Алферова заявила о подарке для россиян.


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