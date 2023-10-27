Россияне самостоятельно собрали более 100 миллионов подписей за выдвижение Явлинского в президенты

К центральному офису политической партии «Яблоко» утром 26 октября были доставлены 102 миллиона подписей граждан России, которые поддерживают выдвижение Григория Явлинского на должность президента страны.

Для транспортировки 10 миллионов листов формата А4 общим весом 50 тонн потребовалось привлечь 48 грузовиков КАМАЗ и 300 грузчиков.

– Я благодарен россиянам за небывалую в истории поддержку, но пока решение о своём участии в выборах я не принял. Обещаю, что в течение ближайших шести месяцев я оглашу свою позицию по этому вопросу, – сообщил политик.

Как подчеркнули в пресс-службе «Яблока», партия не имеет отношения к этой акции – все подписи были собраны инициативной группой граждан, которые в течение последнего года работали во всех городах и сёлах России.

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