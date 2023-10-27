 

“Со мной не советуется”: 45-летняя Пегова рассказала об отношениях с дочерью

27.10.2023, 14:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

От бывшего мужа – режиссера, продюсера и ведущего Дмитрия Орлова – у Ирина Пеговой растет дочь. Татьяна родилась 27 января 2006 года и уже оканчивает школу.

По словам Ирины, ее наследница имеет склонность к точным наукам. “Она – технарь, – пояснила Пегова. Дочь уже примерно знает, на кого будет поступать. Но избранная ею профессия с театром никак не связана. Я хотела бы, чтобы у нее была интересная жизнь, поэтому в выборе не ограничивала. Хотя, когда я училась в школе, то тоже не знала, что буду артисткой”.

Напомним, что 1995 году Пегова поступила на актерское отделение Горьковского театрального училища. Во время учебы была замечена столичным режиссером Петром Фоменко, уехала в Москву и пошла учиться к мастеру на курс.

Актриса призналась, что дочь с ней не советуется ни по поводу молодых людей, ни по поводу учебы. Мол, растет очень самостоятельной.

“Я тоже ни с кем не советовалась, потому что человек должен думать своей головой”, – объяснила актриса.

А вот на вопрос о том, мешает ли дочери звездный статус мамы, Пегова ответить не смогла. “Не знаю, но она не жаловалась”, – улыбнулась звезда театра и кино.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Лишь бы не было войны!

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика