 

«Пикабушники» возобновили бурение Кольской сверхглубокой скважины

27.10.2023, 14:33, Разное
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Участники информационно-развлекательного сообщества «Пикабу» сумели перезапустить буровую установку на Кольской сверхглубокой скважине, которая была законсервирована в 1994 году.

Как рассказал руководитель проекта, интернет-активисты хотят на первом этапе пробурить 3 тысячи метров.

– Мы несколько лет готовились, собирали средства, изучали документы. Сейчас бур находится на глубине в 12 километров, наши предшественники хотели достичь 15. Наша цель – это реализовать план советских инженеров, а дальше посмотрим, – рассказал активист.

По предварительным расчётам «пикабушников», им потребуется около года на завершение работ. После этого они планируют организовать международный конгресс ведущих геологов, на котором будут сформулированы новые задачи исследования земной коры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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