Мнение: ХАМАС в Москве
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Один мой знакомый пожаловался, что вчера с пяти вечера часа три стоял в пробках на Садовом кольце и проспекте Мира. А на всех перекрестках стояли экипажи ГИБДД…
Оказалось, что улицы перекрывались из-за того, что в Москву прилетала делегация ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком.
Пишут, что на встрече с представителями ХАМАС в Москве обсудили эвакуацию россиян из сектора Газа и освобождение захваченных исламистской группировкой граждан России.
Недоумеваю, зачем ХАМАС принимали именно в Москве? Если уж так необходимо было их принять, почему нельзя было сделать это в Твери, Туле или Краснодаре? Почему именно в Москве? Медом что ли Москва намазана?
На снимке: Абу Марзук, фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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