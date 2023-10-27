Мнение: ХАМАС в Москве

Один мой знакомый пожаловался, что вчера с пяти вечера часа три стоял в пробках на Садовом кольце и проспекте Мира. А на всех перекрестках стояли экипажи ГИБДД…

Оказалось, что улицы перекрывались из-за того, что в Москву прилетала делегация ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком.

Пишут, что на встрече с представителями ХАМАС в Москве обсудили эвакуацию россиян из сектора Газа и освобождение захваченных исламистской группировкой граждан России.

Недоумеваю, зачем ХАМАС принимали именно в Москве? Если уж так необходимо было их принять, почему нельзя было сделать это в Твери, Туле или Краснодаре? Почему именно в Москве? Медом что ли Москва намазана?

На снимке: Абу Марзук, фотография отсюда

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