 

В ходе генеральной уборки в московской психиатрической больнице обнаружен подпольный центр управления крупнейшими Telegram-каналами

27.10.2023, 13:33, Разное
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Министерство здравоохранения России начало внеплановую проверку в столичной психиатрической клинической больнице №1 имени Николая Алексеева (до 1994 года – имени Петра Кащенко) после обнаружения в подвале клиники нелегального центра управления Telegram-каналами.

По предварительным данным, как минимум с 2020 года пациенты с психическими расстройствами вели десятки популярных лент, в которых публиковали свои фантазии о политике, экономике и культуре.

– В ночь на 27 октября в больнице была проведена генеральная уборка, в ходе которой было обнаружено подвальное помещение с десятками компьютеров и мобильных телефонов. Все устройства были подключены к сети Интернет – с их помощью управляли не менее чем сотней каналов в одном из популярных мессенджеров, – сообщил замминистра здравоохранения Всеволод Размахов.

Источник «Комсомольской правды» в администрации клиники рассказал, что с идеей привлечь неуравновешенных лиц к созданию текстов выступил несколько лет назад один из санитаров. Изначально молодой человек планировал создать юмористический паблик, в котором публиковались избранные изречения пациентов. Однако уже через несколько месяцев работала целая сеть Telegram-каналов, большинство из которых публиковали так называемые инсайды.

– Эти ресурсы за счёт рекламы приносили десятки миллионов рублей в месяц. Читатели были в восторге от откровений министров, генералов, федеральных политиков, но на самом деле всё это были фантазии наших подопечных. Жаль, что лавочку прикрыли, ведь у многих сотрудников ипотека и кредиты, – рассказал на условиях анонимности психиатр, который работает в клинике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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