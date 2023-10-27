 

Собянин: В сентябре в Москве ввели 13 новых домов по программе реновации

27.10.2023, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва наращивает темпы реализации программы реновации. На месте снесенных ветхих домов возводят 102 новостройки, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство идет во всех округах столицы. В новые дома переедут более 60 тысяч москвичей, уточнил градоначальник.

“В сентябре мы ввели в эксплуатацию 13 новых домов, а всего с начала года построили 49”, – отметил Собянин.

По его словам, в текущем году переселение в новостройки по реновации начали 33,6 тысячи участников программы. В ближайшие пару месяцев к оформлению документов приступят еще 12 тысяч человек.

Одним из лидеров по темпам переселения является Восточный административный округ. Документы на квартиры в новостройках оформили жители 83 старых домов. Всего в округе ключи от нового жилья получили около 15 тысяч человек.

В 14 районах столицы программа реновации полностью завершилась. Новоселье справили более 140 тысяч человек.

Москвичи получают новое жилье в своем районе. Им не придется менять привычный образ жизни. Участники программы въезжают в квартиры с полной отделкой класса комфорт.

Переселение из старого жилья запланировано в три этапа. Первый продлится до 2025 года, второй завершится в конце 2028-го. Третий пройдет в 2029-2032 годах.

В ходе первого после выборов мэра заседания президиума правительства Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы в два раза. В новостройки переедут более миллиона москвичей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / “Я любил его”: Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием

27.10 / Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина

27.10 / Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной и призвал разработать «план Б»

27.10 / Глава Комиссии ООН по расследованию событий в Украине настаивает на объективности ее выводов

27.10 / Ушла из жизни звезда фильма “Последний герой”

27.10 / Открылась чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку

27.10 / Москвичи могут подать заявку на подключение умного домофона в “Электронном доме”

27.10 / Визажист рассказала о необходимых условиях для нанесения косметики

27.10 / Глава канцелярии Виктора Орбана рассчитывает на усиление правых в Европарламенте после выборов следующим летом

27.10 / Швеция в шаге от того, чтобы попасть на «передовую линию» НАТО против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика