Игрок «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что счастлив в Саудовской Аравии

Недавно перешедший из “Зенита” в “Аль-Хиляль” Малком поделился своими впечатлениями от адаптации в Саудовской Аравии. Футболист подчеркнул, что прошел ее быстро, поскольку здесь люди проникнуты футболом и теплотой. Это позволило ему почувствовать, будто он уже год находится в этой стране. Он также отметил положительную атмосферу в клубе и команде, где многие ценят юмор и шутки.

Переход Малкома из “Зенита” в “Аль-Хиляль” был официально объявлен 26 июля, а сделка завершена 3 августа. Этот трансфер стал рекордным для чемпионата России, обойдясь в 60 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Малком был признан лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В 27 матчах он забил 23 мяча и сделал 9 результативных передач. Помимо этого, в феврале футболист получил российское гражданство. Напомним, что Малком выступал за “Зенит” с 2019 года.