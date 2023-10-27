 

Потеря: Корчевников упал при всех в эфире телешоу

27.10.2023, 12:15, Разное
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Борис Корчевников – один из самых популярных и любимых публикой телеведущих страны. Передачи с участием актера с удовольствием смотрят многие зрители, ведь у него получается вести их так, как не смог бы никто другой. Звезда российского ТВ не только умело раскрывает героев шоу, но и полностью проникается их историями. В новом выпуске программы “Жизнь и судьба” Борис Корчевников в очередной раз это доказал.

Гостьей последнего выпуска передачи стала известная на всю страну певица Юлия Ковальчук. Артистка буквально светилась от счастья, ведь недавно в ее жизни произошло важное событие. Знаменитость стала мамой во второй раз и подарила супругу Алексею Чумакову замечательную дочку. В связи с этим ведущий программы начал выпуск с трогательной речи.

Прежде чем поздравить гостью передачи, Борис Корчевников сделал необычный жест. Он упал перед гостьей на колени прямо в эфире телешоу при всех. Телеведущий напомнил, что когда они с Юлией виделись в последний раз, она пожаловалась ему на нехватку сна.

“Но это счастливая потеря”, – заключил Корчевников.

В какой-то момент Юлия Ковальчук прервала ведущего, уточнив, почему он стоит в такой странной позе. Тогда Борис Корчевников объяснил, что склоняется перед ней как перед мамой. Ведь, по по его словам, материнство является самым настоящим подвигом.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что холостяк Борис Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе с другим гостем своего телешоу.


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