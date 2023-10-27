 

Что известно о разводе Ковальчук и Чумакова

27.10.2023, 12:15, Разное
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Уже больше 15 лет этой звездной парой восхищаются поклонники, а другие знаменитости берут с нее пример. Но как и у любых известных людей, у супругов есть не только почитатели, но и недоброжелатели. Последние часто распускают в Сети самые разные слухи и даже пророчат браку скорый крах. Однако Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков на слова злых языков не реагируют.

Со стороны может показаться, что многочисленные сплетни проходят супругов стороной. Пара будто бы не замечает нелицеприятных высказываний и не комментирует их. Одни расценивают подобное молчание как подтверждение слухов, а другие уверены, что Ковальчук и Чумаков попросту не хотят тратить время на грязь, которую о них распространяют на просторах Интернета.

Что бы ни говорили недруги, Юлия и Алексей не спешат тешить их любопытство и выставлять напоказ личную жизнь. Вместо этого супруги наслаждаются семейным счастьем вдали от глаз публики. К тому же, теперь поводов для радости у них стало еще больше. Совсем недавно, этим летом, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями во второй раз.

Впрочем, даже такое прекрасное событие не смогло убедить некоторых скептиков в том, что в семье все хорошо. То, что сплетники перегибают палку, с иронией отметил и Борис Корчевников в новом выпуске телешоу “Жизнь и судьба”. В первые же секунды программы телеведущий рассказал, что известно о разводе пары.

Актер дал понять, что слухи не имеют ничего общего с реальностью, вспомнив слова самой Юлии Ковальчук. “Мы разводимся каждый год”, – процитировал артистку Корчевников. Кроме того, телеведущий озвучил мнение коллег певицы на этот счет. По его словам, знаменитости считают, что подобные сплетни являются обратной стороной популярности.

Борис Корчевников отметил, что звездная чета старалась не давать поводов для появления подобных громких заголовков. И не согласиться с высказыванием телеведущего невозможно. На публике супруги всегда выглядели счастливыми и влюбленными. А недавно, как писали “Дни.ру”, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили невероятно радостное событие.


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