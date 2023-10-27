Рупор кремлевской пропаганды: У Байдена заметно ослабление когнитивных функций

Новый спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон со старта стал оправдывать свою репутацию человека связанного с трампистами.

1. Приоритет военной помощи от США по мнению Джонсона должен быть сейчас, да и вообще, отдан Израилю.

2. Джонсон выступает против плана Байдена объединить военную помощь для Израиля и Украины в один пакет. План Байдена предусматривал их объединение в один пакет, чтобы легче было протащить через парламент. При такой позиции спикера это становится малореальным.

3. Деньги на Украину Джонсон предлагает рассматривать отдельно, что потребует от Байдена внутриполитических уступок трампистам, которые могут заблокировать любой отдельный пакет.

4. Также Джонсон потребовал полного аудита всех средств уже выделенных на Украину, выполняя давнее требование трампистов.

5. Ну и относительно Байдена новый спикер заявил, что у Байдена наблюдается заметное ослабление когнитивных функций.

В общем, проблем у Белого Дома с проведением прежей политики добавится. Деньги на Украину очвидно станут предметом непростых торгов.

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