 

Рупор кремлевской пропаганды: У Байдена заметно ослабление когнитивных функций

27.10.2023, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон со старта стал оправдывать свою репутацию человека связанного с трампистами.

1. Приоритет военной помощи от США по мнению Джонсона должен быть сейчас, да и вообще, отдан Израилю.
2. Джонсон выступает против плана Байдена объединить военную помощь для Израиля и Украины в один пакет. План Байдена предусматривал их объединение в один пакет, чтобы легче было протащить через парламент. При такой позиции спикера это становится малореальным.
3. Деньги на Украину Джонсон предлагает рассматривать отдельно, что потребует от Байдена внутриполитических уступок трампистам, которые могут заблокировать любой отдельный пакет.
4. Также Джонсон потребовал полного аудита всех средств уже выделенных на Украину, выполняя давнее требование трампистов.
5. Ну и относительно Байдена новый спикер заявил, что у Байдена наблюдается заметное ослабление когнитивных функций.
В общем, проблем у Белого Дома с проведением прежей политики добавится. Деньги на Украину очвидно станут предметом непростых торгов.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Лишь бы не было войны!

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика