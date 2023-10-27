 

Адам Кадыров удостоен Государственной премии по литературе за сочинение на ГИА

27.10.2023, 11:33, Разное
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Минкульт совместно с Минпросвещения наградили Героя Чеченской республики Адама Кадырова высшей наградой в области литературы – Государственной премией.

Решение об этом было принято после изучения его выпускного сочинения «Как я провёл лето», написанного в рамках Государственной итоговой аттестации.

В своём сочинении Адам рассказал о том, что лето 2023 года провёл в Грозном. Автор повествует о любви к родному городу и его достопримечательностям. Одной из них является СИЗО на проспекте Владимира Путина, которое он посетил вместе с отцом. Молодой человек остался доволен своим визитом туда и заявил, что на свете нет лучше места для совершения джихада против неверных, чем это СИЗО.

– Мы высоко ценим художественные достоинства этого сочинения, – говорит замминистра культуры Махмуд Уйгурбиев. – Автор использовал в нём не только причастные, но и деепричастные обороты, а также без ошибок написал название родного города. За всё время экзамена он позвонил мне всего три раза, чтобы справиться о написании тех или иных слов. Всё это говорит о выдающихся литературных талантах этого начинающего автора и делает его достойным получения Государственной премии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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