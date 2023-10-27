Правительство РФ утвердило список сельхозпродукции для экспорта за рубли

Правительство опубликовало перечень сельскохозяйственной продукции, которая с 1 ноября будет экспортироваться с применением специальных рублевых и валютных счетов. Среди включенных товаров: свинина, мясо и субпродукты домашней птицы, молоко, сливки, ячмень, кукуруза, пшеница, меслин, соя, семена льна, масла из подсолнечника, сои и рапса, сахар, жмыхи и другие твердые остатки от извлечения жиров.

Данный перечень разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина, который был подписан в августе. Чтобы воспользоваться этой системой расчетов, иностранные покупатели должны открывать специальные счета в уполномоченных банках. Операции на этих счетах не подлежат приостановлению, аресту или списанию, если это не связано с выполнением внешнеторгового контракта.

Процесс включает перевод средств на валютный счет типа «З» в иностранной валюте, после чего банк преобразует средства в рубли и зачисляет их на рублевый счет типа «З» покупателя. Новые правила расчетов станут действительными с 1 ноября.