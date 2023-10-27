 

Красавец-мужчина: побывавшего в психушке 58-летнего Николаева невозможно узнать

27.10.2023, 11:09, Разное
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В феврале 2016-го грянул скандал – Валерий Николаев устроил в пьяном виде ДТП – сбил пешехода. А в феврале 2020-го он и вовсе оказался в психиатрической клинике. Писали, что тогда у него якобы было биполярное расстройство.

Но теперь все проблема позади, никаких зависимостей у артиста больше нет. На фуршете в театре он пил только сок.

Валерий Николаева изменился и внешне – похорошел, посолиднел. Красавец-мужчина! “У меня нет ни стилиста, ни имиджмейкера, – улыбается он. – Сама жизнь стала автором моего нового образа. А жизнь эта идет, все хорошо, работаю над несколькими проектами. В частности, для канала “Соловьев Live” делаем программу “Чтобы знали” о героях СВО”.

“Вообще, у меня есть роли, которые хочется сыграть, и если надо будет что-то с собой делать в связи с этими ролями, значит, буду меняться”, – пояснил артист.

Сегодня актер немного прибавил в весе. Но говорит, что у него все в пределах нормы. А помогает ему держать форму спортзал, где он занимается с тренером. “И в итоге за короткий срок я могу улучшить себя, – радуется он. – Большое значение тут, конечно, имеет бокс”.

А вот секс-символом Николаев себя отказывается считать. “Символ – понятие очень мимолетное, – считает актер. – А мне хочется в этом прекрасном процессе участвовать не символически, а реально. Что мы и делаем. Просто хочется соответствовать тому интересу, что есть у зрителей”.


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