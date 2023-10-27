Постарел и сморщился: каким стал Дмитрий Дюжев

Популярность к актеру пришла после съемок в фильме “Бригада”. Как известно, к славе артист шел тернистыми путями. Многие его однокурсники смеялись над ним и не верили, что у него что-то получится. Его даже хотели отчислить из ГИТИСа. Однако Дмитрий Дюжев добился своего и сейчас является одним из известнейших актеров страны.

В последнее время звезда “Бригады” пугает поклонников своим поведением. Дело в том, что уже больше года Дмитрий Дюжев, выходя в свет, начинает говорить несвязанные между собой слова. Также отмечается постоянная потливость звезды, теперь у него в руках всегда салфетка или платок.

А недавно актер поделился философской мыслью. Правда, многие пользователи успели предположить, что так Дмитрий Дюжев решил оправдать свое странное поведение.

“Если хочешь понять человека, не слушай, что он говорит”, – высказался актер.

На днях в Сеть просочилась новая фотокарточка артиста. На ней отчетливо видно, каким стал Дмитрий Дюжев. Актер предстал в новом амплуа. Он постарел и сморщился. Правда, такое преображение связано с пробой на новую роль в кино. Стоит отметить, что образ очень подходит Дмитрию Дюжеву. Борода и длинные волосы делают его еще более мужественным и величественным.

Ранее “Дни.ру” писали, что Дмитрий Дюжев поделился с народом жизненной философией.