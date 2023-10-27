Путин пообещал продолжить поддержку лунной программы в РФ, несмотря на ЧП с «Луной-25»

Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддерживать лунную программу страны, несмотря на неудачу миссии “Луна-25”. В своей встрече с молодыми учеными и космическими специалистами Путин подчеркнул, что космонавтика — это сложная область деятельности, и несчастный случай с “Луной-25” не должен останавливать стремление к освоению космоса.

На той же встрече генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов упомянул о возможности сдвига запуска космического аппарата “Луна-26” с 2027 года на 2026 год.

Напомним, российская ракета “Союз-2.1б” стартовала со станцией “Луна-25” с космодрома “Восточный” 11 августа. Аппарат успешно достиг окололунной орбиты 16 августа, и планировалось, что он приземлится в районе Южного полюса Луны 21 августа. Однако 19 августа “Роскосмос” объявил о нештатной ситуации на борту аппарата, а на следующий день рассказал о его потере.