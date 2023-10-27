 

Поникшего певца SHAMAN засекли на кладбище с цветами: что произошло

27.10.2023, 10:00, Разное
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На публике многие знаменитости выглядят счастливыми и безмятежными. Так можно сказать и об известном исполнителе Ярославе Дронове, который всегда энергичен на сцене. Однако в жизни каждого человека, и в его в том числе, случаются мгновения, когда не хочется притворяться. Накануне певца SHAMAN застали как раз в такой момент.

Как известно, на днях у артиста состоялся концерт в Твери. Но, как оказалось, в городе он не только выступал, но и занимался личными делами. Так, в Сеть попали кадры, на которых исполнителя хита “Я русский” засекли на кладбище с цветами. На них обычно улыбчивый и жизнерадостный певец выглядел непривычно поникшим.

Камера запечатлела момент того, как Дронов стоит у могилы, склонив голову. Поскольку ролик был снят издалека, сложно разобрать, чью именно память SHAMAN решил почтить. Однако Пятый канал уточнил, что исполнитель посетил место упокоения легендарного шансонье Михаила Круга.

Сообщается, что, по признанию самого певца, он многим обязан старшему коллеге. Оказывается, в свое время творчество Круга сыграло в жизни Дронова важную роль. Дело в том, что на заре карьеры SHAMAN пел в ресторанах родного Новомосковска. Тогда, по запросу посетителей, Ярослав часто исполнял композиции Михаила Владимировича.

Вполне можно, что поход на кладбище – не единственная причина отсутствия на лице артиста улыбки. Ранее “Дни.ру” писали о том, что теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде.


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