 

Мы сблизились: связь Гузеевой с молодым стала достоянием общественности

27.10.2023, 10:00, Разное
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Широкую известность знаменитая актриса получила после съемок в шоу “Давай поженимся”. Она стала лицом программы и зрителю даже сложно представить себе, что популярная передача может существовать без любимой ведущей. Сейчас Лариса Гузеева одна из известнейших и обсуждаемых артисток в мире российского шоу-бизнеса.

Популярная ведущая любит помогать людям находить свою любовь. Правда, в личной жизни самой Ларисы Гузеевой не всегда было все идеально. Настоящее женское счастье она обрела лишь только в третьем браке. Они с супругой вместе больше двадцати лет и воспитывают дочку.

Помимо карьеры на телевидение звезда активно снимается в кино. Совсем скоро в прокат выйдет фильм с участием знаменитой ведущей. Так, на днях стало известно, что связь Ларисы Гузеевой с молодым стала достоянием общественности.

Дело в том, что в новой комедии “Теща” Лариса Гузеева играет главную роль вместе с Гариком Харламовым. В недавнем интервью популярный комик поделился впечатлением от работы с телеведущей. В итоге, звездам удалось сработаться. Комик признался, что изначально актрисе казалось, что ее ненавидит, но в итоге у них получилось стать близкими друзьями.

“На время этого фильма мы стали близкими друзьями, мы как-то сблизились”, – рассказал Гарик Харламов.

Ранее “Дни.ру” писали, что 64-летняя Лариса Гузеева заявила о беременности.


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