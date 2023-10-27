Китай распространил свою систему социального рейтинга на россиян, живущих в Благовещенске

Благовещенск стал первым российским городом, в котором работает китайская система социального рейтинга наравне с бонусами и ограничениями, которые она накладывает на недобросовестных граждан.

Инициатором её введения стал заместитель мэра Иван Чжао, возглавляющий также «Китайско-российское общество дружбы», местную некоммерческую организацию «Комитет интеграции территорий».

Чтобы интегрировать город в китайскую систему контроля потребовалась установка 12 тысяч камер – по одной на каждые 4 человека населения. Эту кампанию на 99% профинансировал Китай, а ещё на 1% – мэрия Благовещенска, чтобы по закону это не считалось иностранным вмешательством. Город взял для этой цели кредит в китайском государственном банке «Внешние связи и особые поручения», учреждённом министерством территориального развития КНР. Что же касается базы местных жителей и их биометрии, то она, как оказалась, давно есть у китайских властей.

Благодаря внедрению новой системы, в Благовещенске менее чем за неделю существенно снизилась преступность, практически прекратились нарушения ПДД, а также по неясным причинам сократилась доля мусульманского населения, которая и до того была невысокой. Более того, наконец снят запрет на работу женского фурри-клуба «Домострой». Местные власти уже отрапортовали об успехе эксперимента «наверх» и в ответ получили благодарственную телеграму из Пекина.

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