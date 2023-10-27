 

Китай распространил свою систему социального рейтинга на россиян, живущих в Благовещенске

27.10.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Благовещенск стал первым российским городом, в котором работает китайская система социального рейтинга наравне с бонусами и ограничениями, которые она накладывает на недобросовестных граждан.

Инициатором её введения стал заместитель мэра Иван Чжао, возглавляющий также «Китайско-российское общество дружбы», местную некоммерческую организацию «Комитет интеграции территорий».

Чтобы интегрировать город в китайскую систему контроля потребовалась установка 12 тысяч камер – по одной на каждые 4 человека населения. Эту кампанию на 99% профинансировал Китай, а ещё на 1% – мэрия Благовещенска, чтобы по закону это не считалось иностранным вмешательством. Город взял для этой цели кредит в китайском государственном банке «Внешние связи и особые поручения», учреждённом министерством территориального развития КНР. Что же касается базы местных жителей и их биометрии, то она, как оказалась, давно есть у китайских властей.

Благодаря внедрению новой системы, в Благовещенске менее чем за неделю существенно снизилась преступность, практически прекратились нарушения ПДД, а также по неясным причинам сократилась доля мусульманского населения, которая и до того была невысокой. Более того, наконец снят запрет на работу женского фурри-клуба «Домострой». Местные власти уже отрапортовали об успехе эксперимента «наверх» и в ответ получили благодарственную телеграму из Пекина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Лишь бы не было войны!

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика