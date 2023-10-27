Врач Поздняков назвал нормальным явлением заражение ОРВИ до шести раз за год

Инфекционист Андрей Поздняков разъяснил, как определить, сколько раз в году простудные заболевания считаются нормой и когда следует обратиться к врачу.

Бывают случаи, когда человек подхватывает простуду несколько раз в течение года. Врач Поздняков считает, что до шести случаев ОРВИ в год можно считать нормой. Если заболевания происходят чаще, например, десять раз и более, это уже является симптомом ослабленного иммунитета, и врачебная консультация тут очень необходима.

Специалист также отмечает, что особенно уязвимыми перед вирусными инфекциями являются маленькие дети и пожилые люди. Однако наибольший риск развития осложнений после ОРВИ возникает у людей с хроническими заболеваниями, ослабляющими их иммунитет. Эти проблемы могут включать ВИЧ, эндокринные расстройства, сосудистые патологии и заболевания дыхательных путей, такие как бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь легких.

Андрей Поздняков подчеркивает, что большинство осложнений после ОРВИ связано с активацией патогенной микрофлоры. При снижении иммунитета после респираторных инфекций патогенные микроорганизмы могут стать активными и вызвать вторичные бактериальные проблемы.

Важно избегать распространенных ошибок при лечении ОРВИ, таких как резкое снижение температуры, неверное использование противокашлевых средств, сосудосуживающих препаратов и антибиотиков.