 

Не стало знаменитой певицы: все подробности

27.10.2023, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Гении родятся веками, а большие таланты – десятилетиями”, – говорил Константин Сергеевич Станиславский. Как известно, выдающиеся люди живут вечно в своих творениях. Однако это знание не облегчает боли от их потери. Именно такая мысль возникла у многих после горькой новости об уходе знаменитой джазовой певицы из Польши Кристины Дурис.

Любимая слушателями артистка начала покорять сцену еще в семилетнем возрасте. За годы своей карьеры непревзойденная в своем деле исполнительница внесла невосполнимый вклад в мир музыки и прославилась во многих странах. Еще месяц назад, как уточняет “Радио 1”, Кристина Дурис выступала перед поклонниками и давала концерты. А уже 19 октября она испустила свой последний вздох. Ей было всего 38 лет.

Столь преждевременный уход известной певицы стал потрясением как для ее поклонников по всему миру, так и для близких. Телеканал “360” пишет, что о случившемся сообщил ее муж – музыкант Адам Загродский. С болью в сердце он рассказал, что причиной, по которой звезда джаза покинула нас, стала остановка сердце. Врачи не смогли ее спасти.

Как напоминает “Царьград”, Кристина Дурис появилась на свет в польском городе Гдыня. Будущая знаменитость начала свою карьеру еще в детстве, присоединившись к вокально-танцевальной группе. А сегодня на счету у артистки участие во многих фестивалях в разных уголках мира.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что нас покинула звезда фильма “Последний герой”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

27.10 / Он признался: почему Чумаков почувствовал себя виноватым перед дочерью

27.10 / Больше не прячутся: Гагарина впервые представила публике нового избранника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика