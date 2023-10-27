 

Беглянка Литвинова неожиданно появилась на праздновании юбилея МХТ в центре Москвы

27.10.2023, 9:00, Разное
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Алла Демидова дважды снималась с Ренатой Литвиновой – в фильмах Киры Муратовой “Настройщик” и “Вечное возвращение”. Что касается самой Литвиновой, то сегодня она далеко.
После событий 24 февраля прошлого года актриса, вслед за некоторыми звездами, покинула Россию – вместе с признанной иностранным агентом подругой поселилась в Париже.

Правда, своим спешным отъездом она дважды подвела МХТ имени Чехова, отказавшись ехать на давно запланированные гастроли театра в Петербург и Ташкент. Люди на нее покупали билеты, афиши с ее портретами висели на улицах городов. Но она вдруг отправилась в Париж…

Однако на праздновании 125-летия театра она все-таки появится.

Напомним, в МХТ актриса пришла в 2004 году, когда Адольф Шапиро пригласил ее играть Любовь Раневскую в чеховском “Вишневом саде”. В 2011-м случилась “Шага”, которую поставила Мари-Луиза Бишофберже. А еще были “Свидетель обвинения”, “Северный ветер”, Незадолго да эмиграции Литвинова сыграла в своем же спектакле “Звезда вашего периода”.

Про некоторые из этих ее ролей и вспомнили в юбилейном фотоальбоме, который вышел к 125-летию Художественного театра. Там собраны фотографии и рецензии на 125 лучших спектаклей. Среди них – и нашумевшие постановки с участием Ренаты Литвиновой.

Словом, некогда “богиня” российского кино и театра, несмотря на бегство из России, в театре не забыта. И появилась там. Хотя и лишь в виде снимков в книге.


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