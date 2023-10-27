 

«Роскосмос» не намерен проводить кадровые перестановки после аварии с «Луной-25»

27.10.2023, 7:59, Разное
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“Роскосмос” не планирует менять состав сотрудников в связи с неудачей миссии автоматической станции “Луна-25”. Руководитель “Роскосмоса” Юрий Борисов заявил, что важно поддержать молодой коллектив, который работал над проектом, вместо того чтобы наказывать за неудачу.

Борисов подчеркнул, что критика и смена персонала может привести к распаду коллектива, поэтому сейчас необходимо поддерживать его.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о намерении правительства разработать национальный проект по развитию космической сферы к 1 июля 2024 года. Кроме того, он упомянул о возможности вывода первого модуля российской орбитальной станции на орбиту в 2027 году и о возможности появления частных космических компаний в стране.

Путин назвал крушение станции “Луна-25” обидным инцидентом, но подчеркнул, что лунная программа будет продолжаться несмотря на неудачу. Он также отметил, что подобные инциденты, включая крушение “Луны-25”, могут происходить даже при соблюдении современных нормативных требований.


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