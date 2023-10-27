 

Открылась чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку

27.10.2023, 5:12, Новости дня
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По запросу нескольких стран мира, включая Россию, и в свете военного конфликта между Израилем и ХАМАС председатель Генеральной Ассамблеи ООН принял решение о возобновлении 10-й чрезвычайной специальной сессии ООН по Ближнему Востоку.

Террористы из ХАМАСЗаседание открылось в 10 часов утра по времени Нью-Йорка. Свое желание выступить выразили десятки делегаций. Сессия продолжит свою работу в пятницу. Тогда же будет выставлена на голосование резолюция.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, открывая форум, заявил о необходимости немедленно остановить насилие. Он призвал к безоговорочному прекращению огня по гуманитарным соображениям и обеспечению гуманитарных коридоров для доставки помощи и решительно осудил нападения ХАМАС на Израиль 7 октября: «Жестокость нападений ХАМАС шокирует, это неприемлемо, такой жестокости не должно быть места в нашем мире».

Председатель Генеральной Ассамблеи также осудил неизбирательные обстрелы Газы, в результате которых страдают мирные жители сектора и разрушается критически важная гражданская инфраструктура.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил о том, что бойня, которую устроили террористы ХАМАС в Израиле, и последовавшая после нее израильская операция не имеет никакого отношения к палестино-израильскому конфликту. По его словам, боевикам ХАМАС нет дела до палестинского народа, мира или диалога, их единственная задача – полное уничтожение Израиля и убийство всех евреев на планете.

Эрдан назвал предложенный проект резолюции ГА «позором», поскольку в этом документе вообще не упоминается нападение ХАМАС на Израиль.

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что, по данным иранских переговорщиков, ХАМАС готов выпустить заложников из числа гражданских лиц, но международное сообщество должно в этом случае поддержать освобождение 6000 палестинцев из израильских тюрем.

Глава МИД Ирана также выступил с угрозами в адрес США: «Открыто заявляю американским государственным лицам, которые управляют геноцидом в Палестине, что мы не стремимся к разрастанию войны в регионе. Но я предупреждаю, что в случае продолжения геноцида в Газе им не избежать этого огня», – заявил Абдоллахиян.

Постоянный наблюдатель от государства Палестина Рияд Мансур призвал делегатов сессии поддержать резолюцию и остановить убийство ни в чем не повинных мирных жителей Газы. «Пока мы здесь с вами разговариваем, людей продолжают убивать, больницы вынуждены приостановить свою работу, разрушаются целые жилые кварталы и многим приходится перебираться с места на место, чтобы спастись», – подчеркнул Мансур. Он предупредил об усугублении гуманитарной катастрофы и опасности дестабилизации ситуации в регионе.

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Десятая чрезвычайная специальная сессия по ближневосточному конфликту была созвана в апреле 1997 года. Тогда же было решено, что она может возобновляться по запросу государств-членов ООН. Последний раз сессия возобновила работу в 2018 году для голосования по проекту резолюции о защите мирных палестинцев.

Всего с 1945 года было созвано лишь 11 чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи, пять из которых касались Ближнего Востока. Одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия была созвана в конце февраля 2022 года, через шесть дней после полномасштабного вторжения России в Украину.


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