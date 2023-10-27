Глава Комиссии ООН по расследованию событий в Украине настаивает на объективности ее выводов

Комиссия ООН по расследованию событий в Украине продолжает документировать военные преступления и нарушения прав человека, серьезно затрагивающие гражданское население.

В интервью Службе новостей ООН председатель Комиссии Эрик Месе рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются следователи, и о некоторых сделанных ими выводах.

Служба новостей ООН: Широко известно, что случаи сексуального насилия очень трудно расследовать, и в докладе Комиссии Генеральной Ассамблее описано несколько совершенно чудовищных случаев подобного насилия. Расскажите, пожалуйста, как Комиссия работает с такими случаями и какими источниками пользуются члены Комиссии при расследовании?

Эрик Месе: В этом докладе мы, как и в предыдущих, констатируем факты сексуального насилия и изнасилований со стороны представителей российских властей. Если раньше мы рассматривали ситуацию в девяти регионах и в местах лишения свободы в самой Российской Федерации, то в этот раз мы сосредоточили свое внимание на Херсонской области Украины.

Что касается методики, которой мы придерживаемся, то нужно констатировать следующее: это сложные преступления в плане их расследования. Жертвы не всегда решаются обратиться к нам. Им нужно время, чтобы сообщить о преступлении и спокойно рассказать о нем.

Если говорить о технике расследований, то мы в первую очередь опираемся на информацию из первых уст, в том числе на свидетельства, собранные в ходе опроса потерпевших. Прежде всего важен прямой источник информации, затем мы обращаемся к другим. Показания жертвы должны быть подтверждены независимыми источниками.

Служба новостей ООН: Российская сторона считает, что отчеты Комиссии необъективны. Что бы Вы на это ответили?

ЭМ: Для подобных утверждений нет никаких оснований. Мы – независимая и беспристрастная структура. Мы расследуем все преступления, и национальность преступников не имеет для нас никакого значения.

При расследовании всех преступлений мы следуем [стандартной] методологии: выезжаем на место, опрашиваем свидетелей, жертв, изучаем орудия преступления, проводим баллистический анализ и так далее. Собранные материалы служат основой для наших юридических выводов. После того как мы приходим к определенному выводу, мы делимся нашими соображениями с обеими сторонами, чтобы получить замечания, если таковые имеются. Но мы не получили от российских властей никакой информации, которая бы оспорила наши выводы. Они просто не отреагировали.

Служба новостей ООН: С какими еще трудностями Вы сталкивались в процессе работы над докладом?

ЭМ: Во-первых, в этом конфликте – большое количество нарушений и преступлений, а также самые разные виды нарушений, поэтому [стоящая перед нами] задача велика. Во-вторых, нарушения происходят в условиях продолжающегося конфликта, и это создает дополнительные проблемы для расследования. Трудно проводить расследование, когда идут боевые действия: возникают проблемы с доступом к местам преступлений. Мариуполь – один из примеров, но есть и другие места, куда мы не смогли пока попасть.

Служба новостей ООН: Какова основная идея доклада Комиссии Генеральной Ассамблее?

ЭМ: В этом докладе мы говорим об использовании взрывчатых веществ; о том, что пытки применялись широко и систематически; что имели место изнасилования и реальное насилие, а также депортация детей. Это основные области, о которых мы говорим в докладе, и, конечно, эти нарушения имеют как непосредственные, так и долгосрочные последствия для населения. Они уносят много жизней, становятся причиной увечий, наносят психосоциальные травмы, причиняют огромные лишения и страдания. Следующим шагом будет вопрос об ответственности – как уголовной, так и внесудебной.