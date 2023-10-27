 

Сколько денег вдова хочет за квартиру покойного Караченцова?

27.10.2023, 6:39, Разное
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Популярный актер сыграл в более чем ста картинах. Широкую известность ему принесла роль в драме “Старший сын”. В театре “Ленком” ему удалось сыграть графа Резанова в рок-опере “Юнона и Авось”, которая стала культовой в истории Московского театра имени Ленинского комсомола. Николай Караченцов стал одним из известнейших актеров России.

В 2005 году популярный артист попал в аварию. В результате он получил серьёзную черепно-мозговую травму. Долгое время он восстанавливался, а рядом с ним все это время находилась супруга Людмила Поргина. Он учился заново ходить и говорить. А позднее врачи диагностировали у Николая Караченцова онкологию.

Актер ушел из жизни четыре года назад. На днях стало известно, сколько денег вдова хочет за квартиру покойного Николая Караченцова. Как сообщает Пятый канал, Людмиле Поргиной хочет продать недвижимость за 300 миллионов рублей. Более того, она заявила, что зарплаты “Ленкома” ей не хватает ни на себя, ни на внуков, ни на отдых в Дубае.

На полученные от квартиры Николая Караченцова деньги она планирует сделать музей памяти ее супруга. Он будет находиться на даче в поселке Валентиновка. Как известно, актриса уже начала перевозить туда вещи знаменитого актера, редкую антикварную мебель, а также люстры и скульптуры.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как Николай Караченцов мог крутить роман на стороне на протяжении 23 лет.


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