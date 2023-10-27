Врач призвала людей отказаться от физических нагрузок перед сном

Врач Дарья Черемисова заявила, что стоит исключить спортивные нагрузки перед сном. Она объясняет, что физическая активность перед отходом ко сну может негативно сказаться на качестве сна и общем состоянии организма.

Спорт и физическая активность в течение дня являются важными компонентами здорового образа жизни. Однако, перед сном они могут привести к повышенному уровню адреналина и энергии в организме, что затрудняет засыпание и может вызвать беспокойство и нервозность.

Дарья Черемисова рекомендует завершать физические тренировки и занятия спортом не менее чем за два часа до сна. Это даст организму время на восстановление и снижение активности перед отходом ко сну. Такой подход поможет расслабиться и успокоиться, что способствует здоровому и качественному сну.

Кроме того, врач отмечает, что физическая активность увеличивает температуру тела, а для нормального засыпания она должна снижаться. Поэтому рекомендуется дать организму время на остывание и восстановление перед сном, отмечает телеканал “360”.