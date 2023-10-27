 

Врач призвала людей отказаться от физических нагрузок перед сном

27.10.2023, 6:38, Разное
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Врач Дарья Черемисова заявила, что стоит исключить спортивные нагрузки перед сном. Она объясняет, что физическая активность перед отходом ко сну может негативно сказаться на качестве сна и общем состоянии организма.

Спорт и физическая активность в течение дня являются важными компонентами здорового образа жизни. Однако, перед сном они могут привести к повышенному уровню адреналина и энергии в организме, что затрудняет засыпание и может вызвать беспокойство и нервозность.

Дарья Черемисова рекомендует завершать физические тренировки и занятия спортом не менее чем за два часа до сна. Это даст организму время на восстановление и снижение активности перед отходом ко сну. Такой подход поможет расслабиться и успокоиться, что способствует здоровому и качественному сну.

Кроме того, врач отмечает, что физическая активность увеличивает температуру тела, а для нормального засыпания она должна снижаться. Поэтому рекомендуется дать организму время на остывание и восстановление перед сном, отмечает телеканал “360”.


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