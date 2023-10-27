 

Ушла из жизни звезда фильма “Последний герой”

27.10.2023, 5:27, Новости дня
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Со скорбью сообщается о кончине талантливого актера Станислава Потапова, который прославился своей яркой ролью в фильме “Последний герой”. Его внезапная потеря оставляет глубокий след в сердцах его поклонников и коллег.

Актер и каскадер Станислав Потапов умер 24 октября. Причина смерти артиста на данный момент не уточняется. Официальных комментариев пока не поступало.

Стоит отметить, что Потапов также работал в сериалах “Классные мужики” с Галиной Польских и Михаилом Ефремовым и Next с Александром Абдуловым. Последней работой артиста является детектив “Бизон: Дело манекенщицы”, отмечает телеканал “360”.


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