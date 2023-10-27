 

“Ничего в моей жизни нет” – что происходит в отношениях Виторгана и Нинидзе

27.10.2023, 5:26, Разное
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Популярный актер получил широкую известность после съемок в фильмах “День радио” и “День выборов”. Также он имеет опыт работы ведущим на телевидение в программах “Слабо?!” и “Устами младенца”. Сейчас Максим Виторган является одним из самых известных и обсуждаемых личностей в российском шоу-бизнесе.

Зачастую предметом обсуждения общественности становится личная жизнь артиста. Одним из самых скандальных в жизни Максима Виторгана считается роман с Ксенией Собчак. Звездная пара распалась в 2019 году. А с нынешним мужем журналистки у артиста даже завязалась драка.

Летом этого же года Максим Виторган заявил о начале новых отношений. Он начал встречаться со звездой “Караморы”. Правда, отношения Нино Нинидзе и Максима Виторгана являются самыми загадочными. Возлюбленные скрывают подробности личной жизни.

В последнее время возлюбленная артиста выходит в свет в гордом одиночестве. Многих волнует, что происходит в отношениях Максима Виторгана и Нино Нинидзе. На днях актриса заявила, что ее мнение по поводу замужества изменилось.

Звезда поделилась, что перестала считать, что мужское плечо должно быть опорой для женщины. Сейчас Нино Нинидзе убеждена, что может добиться всего сама.

“Сегодня же я понимаю, что ничего, наверное, в моей жизни нет, что я сама бы не смогла для себя организовать”, – рассказала звезда.

Ранее “Дни.ру” писали, что счастливого Максима Виторгана застали целующимся с ровесницей сына.


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