 

Москвичи могут подать заявку на подключение умного домофона в “Электронном доме”

27.10.2023, 4:15, Новости дня
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У пользователей платформы “Электронный дом” появилась возможность оставить заявку на установку умных домофонов. Они позволяют принимать видеозвонки с помощью приложения на смартфоне и удаленно открывать дверь. Функция доступна, даже если хозяин квартиры отсутствует дома.

Для доступа в подъезд пользователи смогут формировать индивидуальные коды с разным сроком действия. Уникальный временный код можно создать для курьера, гостей и других посетителей, а постоянный – для членов семьи.

Информация о посетителях отображается в журнале событий. Там же указывается время визита.

В прошлом году в “Элетронном доме” запустили пилотный проект по установке умных домофонов. Реализацией занимается Департамент информационных технологий Москвы вместе с ГКУ “Новые технологии управления”.

Установить умный домофон можно по решению общего собрания собственников. Для этого нужно согласие не менее двух третей жильцов. Монтаж устройства займет максимум пять дней.

Предварительно специалисты проверят соответствие дома техническим требованиям. Затем среди жильцов проведут опрос о необходимости установки умного домофона, после чего пройдет собрание собственников. Установить умный домофон можно бесплатно.

За три года существования платформы к ней подключилось 34 тысячи многоквартирных домов. В “Электронном доме” состоялось 10 тысяч общих собраний собственников жилья, более трех тысяч опросов. С помощью сервиса москвичи подали 450 тысяч заявок на устранение неисправностей.

В декабре 2022 года появилась опция гостевого доступа для родственников, арендаторов и гостей. Предоставить такое право могут только собственники жилья или прописанные в квартире.

Возможности “Электронного дома” доступны на сайте ed.mos.ru или в мобильном приложении. Для регистрации необходима учетная запись на портале mos.ru.


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