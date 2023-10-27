Глава канцелярии Виктора Орбана рассчитывает на усиление правых в Европарламенте после выборов следующим летом

Выборы в парламент ЕС, назначенные на июнь 2024 года, будут определяющими для союза, считает Гергели Гуляш, возглавляющий канцелярию премьер-министра Венгрии – Виктора Орбана. Европейцы должны будут ответить на два вопроса: во-первых, хотят ли они централизации ЕС и ослабления национальных государств и, во-вторых, хотят ли они бесконтрольной миграции. В интервью немецкому Tichys Einblick венгерский политик высказывает мнение, что у правых есть хорошие шансы остановить движение в этом направлении — и больше стран поддержат венгерскую позицию.



AP

Следующим летом европейцам предстоит выбрать новый Европарламент, и Гергели Гуляш, глава канцелярии Виктора Орбана, полагает, что выборы несут особый характер, так как европейцам предстоит «выбрать направление», в котором будет развиваться союз. При этом основной раскол в ЕС сейчас приходится не на левых и правых или консерваторов и либералов, а на тех, кто хочет большей централизации, превращения ЕС в полноценную федерацию, и тех, кто «придерживается добровольного сотрудничества европейских национальных государств, регулируемого нашими договорами», — цитирует политика журнал Tichys Einblick.

Оценивая конкретные шансы отдельных партий, Гуляш считает, что победителем на выборах выйдут правые партии, в том числе фракция евроскептиков «Идентичность и демократия». Венгерский политик отмечает, что традиционные правые в лице Европейской народной партии утратили свою идентичность и всё больше «ориентируются на зелёных и либералов». При этом основной вопрос будущего парламента — это миграция, и венгерская позиция — против бесконтрольной миграции — будет в новом парламенте усилена.

Несмотря на то что в новом Европарламенте правые смогут играть более значимую роль, Гуляш сомневается в необходимости передачи законодательных полномочий европейским народным избранникам. «По нашему мнению, Европарламент – это консультативный орган, который не может принимать законы самостоятельно и должен оставаться таким», — заявляет Гуляш в интервью Tichys Einblick.

Выборы в Европарламент также дадут возможность европейцам высказаться по важнейшей проблеме союза — миграционному вопросу. «Позиция Венгрии, которая с 2015 года последовательно выступает за защиту внешних границ, заключается в том, что мы можем сохранить Шенгенскую зону», — заявляет Гергели Гуляш и полагает, что новые выборы покажут большее согласие европейцев с ней.

В то же время венгерский политик считает более правильным, чтобы каждая отдельная страна принимала решения по своей миграционной политике. Некоторые страны могут «хотеть жить с массовой миграцией», но тогда Венгрия «также ожидает терпимости и к своему пути, который гласит, что мы, венгры, хотим сами решать, с кем нам жить вместе».

На фоне конфликта на Ближнем Востоке и возможных палестинских беженцев в Европу Гергели Гуляш предлагает ЕС «заключить с Египтом соглашение о том, что мы готовы предоставить все формы гуманитарной и финансовой помощи, если получим гарантии того, что Египет предоставит убежище беженцам из Газы и не позволит им проехать дальше».

В интервью Tichys Einblick Гергели Гуляш также посетовал, что образ Венгрии в немецких СМИ систематически искажается. Например, позиция Будапешта против централизаторских устремлений Брюсселя выставляется как выступление против европейского сотрудничества. Если премьер-министр Венгрии говорит «что хочет сохранения ЕС и делает предложение о терпимости различных позиций», то немецкое новостное агентство dpa подаёт его под заголовком «Орбан намекнул на возможность выхода Венгрии из ЕС». «Этот вид обмана стал ежедневным, это не журналистика, это фальсификация информации», — констатирует представитель венгерского правительства.

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