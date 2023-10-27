Швеция в шаге от того, чтобы попасть на «передовую линию» НАТО против России

Правительство Швеции решило вступить в НАТО в разгар украинского конфликта и палестино-израильской войны, хотя неясно, какие силы на самом деле стоят за этим «пылким рвением» скандинавов войти в состав Североатлантического альянса. Об этом в беседе с редакцией SwebbTV сказала журналистка и бывшая сотрудни ца шведского государственного телеканала SVT Крис Форсне. По её мнению, мало того, что Швеция отказалась от своего двухсотлетнего нейтралитета без проведения референдума, теперь её страна ещё и станет остриём НАТО против РФ и окажется на «передовой линии» лицом к лицу с Москвой.



AP

В начале недели стало известно, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган передал в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в НАТО. Вероятнее всего, такой шаг турецкого лидера приведёт к одобрению со стороны Анкары. Уже на следующий день в Стокгольм приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который участвовал в мероприятии, посвящённом тому, «как глобальная оборонная промышленность может усилить военную мощь Североатлантического альянса», хотя Швеция пока ещё не является членом военного блока, пишет SwebbTV.

«Турция, скорее всего, проголосует сейчас за, потому что у Эрдогана есть интересы в регионе», — пояснила шведская журналистка Крис Форсне редакции информационного портала. Однако членство Швеции в НАТО не укрепит мир ни в Европе, ни где-либо ещё на земном шаре, поскольку североевропейская страна может стать жизненно важным «военным компонентом» в борьбе против России.

«Шведский народ оказался в западне», — сказала Форсне, комментируя спешный процесс по вступлению в НАТО и отказ страны от двухвековой политики неприсоединения. «Это такое важное решение для Швеции! У нас есть традиция быть нейтральной страной, нас считали таковыми. Теперь мы становимся остриём для борьбы с Россией. Шведскому народу следовало провести референдум», — сетует она.

В то же время, по мнению собеседника редакции SwebbTV, перед последними парламентскими выборами в Швеции должны были быть проведены тщательные информационные кампании. Но этого не произошло. Учитывая кризисы на Украине и в Израиле, сейчас самое неудачное время для вступления в НАТО. «Что меня удивляет, так это то, что наше правительство так быстро продвинулось вперёд. Откуда такая спешка со вступлением в НАТО в разгар двух вооружённых конфликтов?» — задаётся вопросом Крис Форсне.

Швеция окажется в уязвлённом положении, когда станет новым фронтом НАТО против России. По словам Форсне, в таком случае её страна будет находиться на «первой линии защиты или линии нападения», — завершает SwebbTV словами журналистки.

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