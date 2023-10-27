Мнение: Сиськи-масиськи – первый Байден был у нас

Хорошая, интересная цитата:

“Советники Брежнева боялись не только того, что он может упасть в обморок, но и того, что под влиянием таблеток он способен дать волю своему настроению”.

На VII съезде ПОРП в ноябре 1975 года генсек, находясь под воздействием лекарств, начал дирижировать оркестром, который исполнял “Интернационал”. Об этом позже вспоминал Эдвард Герек. Ему, как и всем присутствующим, было неприятно. “Он надувал щеки и хлопал в ладоши. Издали казался пьяным, но на самом деле был напичкан лекарствами”.

Брежнева больше не считали способным к перелетам на дальние расстояния, и поэтому американскому президенту Джимми Картеру пришлось в июне 1979 года прилететь в Вену, чтобы через три года после своего вступления в должность впервые встретиться с генсеком.

Для переговоров и встреч в следующие три дня предусматривалось время с 11:00 до 13:00, а также с 17:00 до 19:30. В промежутках Брежнев должен был отдыхать.

Во время встречи глав государств советский лидер, зачитывая текст по заранее подготовленной Александровым-Агентовым шпаргалке, неожиданно остановился и громко спросил: “А что, вторую половину читать не надо?” (часть текста была зачеркнута как не имеющая отношения к обсуждаемому вопросу). Видя, в каком состоянии находится Брежнев, президент Картер предложил на банкете в посольстве США не вставать во время произнесения тостов.

Корреспондент “Известий” Мэлор Стуруа вспоминал, что “еще одним, последним испытанием была официальная церемония отъезда Брежнева из Вены в Москву. Брежневу предстояло самостоятельно, без помощи охранников, пройти по ковровой дорожке и подняться по трапу самолета. “Упадет или не упадет” – вот о чем гадали все присутствующие”.

Сюзанна Шаттенберг, “Леонид Брежнев. Величие и трагедия страны и человека”

Что-то сильно напоминает. Вообще отрадно, что и США, оказывается, косплеят нас – как миленькие! Интересно, впрочем, будет ли Штатов такой же финал, как у СССР. Пока треки совпадают.